Atatürk Kent Ormanı’na otel projesi gündemde

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçen aylarda İstanbul Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı’nın yanı başındaki araziyi kiraya vermek için ihaleye çıkması gündeme gelmişti.

İhale daha sonuçlanmadı ancak yaşam savunucuları önemli su havzası olan alanda yapılması istenen projeye karşı eylemlerini sürdürüyor.

Arazi aynı zamanda Belgrad Ormanı’ndan Atatürk Kent Ormanı’na uzanan yeraltı sularının da yatağı olarak biliniyor.

Temel atılması durumunda ormanı besleyen suların kesilme riski var. Yaklaşık iki bin imza toplayan yurttaşlar arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınmasını istiyor.

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada, “Ormanın otobüs durakları yanında bulunan ve festival alanının bir bölümünü de kapsayan 9 dönümlük alana, otel ve turizm tesisi yapmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale açıldığını öğrendik. Bu alanı inşaata açmak, doğaya savaş açmaktır. Orman bir bütün, zerresine vereceğiniz bir tahribat kanser gibi bütüne yayılır” denildi.

