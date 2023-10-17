Atatürk Kent Ormanı’na otel projesi gündemde
Belgrad Ormanı’ndan Atatürk Kent Ormanı’na uzanan arazi, 'otel projesi' riski ile karşı karşıya. Yaklaşık iki bin imza toplayan yurttaşlar arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınmasını istiyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçen aylarda İstanbul Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı’nın yanı başındaki araziyi kiraya vermek için ihaleye çıkması gündeme gelmişti.
İhale daha sonuçlanmadı ancak yaşam savunucuları önemli su havzası olan alanda yapılması istenen projeye karşı eylemlerini sürdürüyor.
Arazi aynı zamanda Belgrad Ormanı’ndan Atatürk Kent Ormanı’na uzanan yeraltı sularının da yatağı olarak biliniyor.
Temel atılması durumunda ormanı besleyen suların kesilme riski var. Yaklaşık iki bin imza toplayan yurttaşlar arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınmasını istiyor.
Atatürk Kent Ormanı
Gönüllüleri tarafından yapılan
açıklamada, “Ormanın otobüs
durakları yanında bulunan ve
festival alanının bir bölümünü
de kapsayan 9 dönümlük
alana, otel ve turizm tesisi
yapmak üzere Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından ihale
açıldığını öğrendik. Bu alanı
inşaata açmak, doğaya savaş
açmaktır. Orman bir bütün,
zerresine vereceğiniz bir
tahribat kanser gibi bütüne
yayılır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- Ücretsiz ulaşıma kısıtlama
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!