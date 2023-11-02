Atatürk Kent Ormanı’nın yapılaşmaması için bir araya geldiler: Alan İBB’ye devredilsin!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:12

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:12

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı’nının yanı başındaki araziyi otel ve turizm merkezi yapılmak üzere ihaleye açtı. İhale sonuçlanmadan yeşil alanlarını korumak isteyen yaşam savunucuları üç bini aşkın imza topladı.

Belgrad Ormanı’ndan Atatürk Kent Ormanı’na uzanan yeraltı sularının da yatağı olan arazinin İBB tarafından devralınmasını isteyen yaşam savunucuları bugün İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde toplandı. Atatürk Kent Ormanı tarafından yapılan basın açıklamasına Kuzey Ormanları Savunması da destek verdi.

"ORMANA İADE EDİLSİN"

Gönüllüler adına basın açıklamasını okuyan Zuhal Turhan, “Atatürk Kent Ormanı, insan tasarımı bir park alanı değil. İnsanın tasarlayamayacağı mükemmellikte bir doğa varoluşudur. İnsan olarak bizlerin tek ödevi, bütünlüğü ve doğallığını gözeterek bütün orman arazilerine sahip çıkmak” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün orman yapısı içerisinde hiçbir inşaata izin vermemesi gerektiğini söyleyen Turhan, “İBB’yi ve bütün doğa dostu yaşam savunucularını sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz. Gönüllüler olarak kısa zamanda topladığımız üç bini aşan imzayla birlikte, Atatürk Kent Ormanı’nın bir bütün olarak korunmasını ve tehdit altındaki arazinin, İBB tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devir alınıp, ormana iade edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Yaşam savunucuları basın açıklamasının ardından imza ve dilekçelerini İBB’ye teslim etti.