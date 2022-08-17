Atatürk Orman Çiftliği'nin adı Beştepe Millet Ormanı olarak değiştirilmek isteniyor
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, AKP tarafından yıllardır yağmalanan Atatürk Orman Çiftliği alanında Atatürk’ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı ihalesi yaptı. Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer, mimarlarla yaptığı görüşmede “Bir isme mi takıldınız” diye sordu.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği alanında Atatürk’ün adı silinerek “Beştepe Millet Ormanı” ihalesi yapılmasını yargıya taşıdı.
Konunun gündem olmasının ardından Ankara Orman Bölge Müdürü, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden görüşme talebinde bulundu. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Başkan Yardımcısı Ali Atakan ve Kent İzleme Merkezi Sekretaryası Redife Kolçak,
Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman İşletmeleri Müdürü Mehmet Üstünyer ile görüştü.
Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre Candan görüşmede Atatürk Orman Çiftliği alanının Atatürk’ün şahsi mal varlığı olduğunu ve halka emanet edildiğini vurgulayarak “Atatürk’ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı’na dönüştüremezsiniz. İhalenin gerçekleştirileceği alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve imar planında zaten ‘ağaçlandırma alanı’dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetiyle halka bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği ‘Millet Ormanı’ olarak adlandırılamaz” dedi.
"İZİN VERMEYİZ"
Bunun üzerine Kodalak ve Üstünyer “Bir isme mi takıldınız?” savunmasını yaptı. İki isim projenin ismiyle ilgili herhangi bir değişim yapmaları konusunda sorumlu olmadıklarını da belirtti. Candan ise her türlü yasal yola başvuracaklarını belirterek “Atatürk adının silinmesine ve ağaçlandırma alanının yapılaşmaya açılmasına izin vermeyeceğiz” tepkisini gösterdi.
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