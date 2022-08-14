Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne sert tepki: İstifa edin gidin

14 Ağustos 2022 Pazar, 12:52

Atatürk Orman Çiftçiliği’ndeki 252 metrekaresi kapalı, 6 bin 293 metrekaresi açık olmak üzere toplam 6.545 metrekarelik alan 10 yıllığına kiralanacak.

Bugün Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, kiralama gerekçesi olarak “spor tesisleri ve alanları ile tesis ve alanlara gelen halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılanması” gösterildi.

Alanı kiralamak isteyenler 25 Ağustos 2022 tarihine kadar Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne tekliflerini sunabilecek. İlana göre; alana aylık 17 bin lira KDV kira ödenecek ve 61 bin 200 lira peşinat yatırılacak.

Alanın kiralanmasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Atatürk'ün halkına emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarını yönetemiyor. Kiralamalar ve tahsislerle emlakçılık yapıyor. Bugün de Resmi Gazete’de bir kiralama alanı daha var. İstifa edin gidin” diye tepki gösterdi.