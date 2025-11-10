‘Atatürk’ten, Kemalizmden öğreneceğimiz çok şey var’

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 87’nci yıldönümünde demokratik kitle örgütleri (DKÖ) Sıhhiye’deki Atatürk Zafer Anıtı’nda anma töreni düzenledi. DKÖ’lerin anma törenine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ankara Barosu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Genel Sağlık-İş ve CHP Çankaya İlçe Başkanlığı yetkilileri ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner katıldı. Tören anında bulunan meşale Atatürk’ün aydınlatıcılığının simgesi olarak yakıldı. Atatürk’ün 87 yıl önce yaşamını yitirdiği saat olan 09.05’te çalan sirenle birlikte tören saygı duruşuyla başladı, ardından katılımcılar İstiklal Marşı’nı söyledi.

‘ÖNDERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI ALTIN İLKELERİ UNUTMAYACAĞIZ’

İstiklal Marşı’nın ardından katılımcı DKÖ’lerin yetkilileri anma konuşmalarını gerçekleştirdi. CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ADD Genel Başkan Vekili Behice Safa Yenice, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu anma konuşması gerçekleştirdi. ADD Genel Başkan Vekili Behice Safa Yenice konuşmasında; “Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük yapan, onun düşünce sistemi, özgürlük ve bağımsızlık içeren karakteri ve ilkeleriydi. Bugün, cumhuriyetimiz bazı yaralar alsa da birinci görevimiz Türk istiklalini ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaktır. Bugünün risklerle dolu dünyasında Mustafa Kemal Atatürk’ten, Kemalizmden öğreneceğimiz çok şey vardır. Önderimizin bize bıraktığı altın ilkeleri unutmayacağız, Kemalizmin yaşam biçimimiz yaptığı cumhuriyet kültürümüzü yaşatarak, gelecek kuşaklara sunacağız. Onu minnetle, şükranla anıyoruz” dedi.

‘BENİ HATIRLAYINIZ’ DEDİ...

Ankara Baro Başkanı Av. Köroğlu da “Kemal Paşa halkın hamurunu çok iyi tanıyan bir bilge olduğu için bu toprakların kendisine büyük iyilik edenleri, ateşten çekip ışığa çıkaranları ilk rahat nefeste unutma riskini taşıdığını çok iyi biliyordu. O yüzden 57 yıllık ömrüne büyük işler sığdıran bir liderin yaptıkları işlerin unutulmayacağını bildiğinden eminim. Ama ‘Beni unutmayınız’ diye bir beklentiye girmedi. Tam tersine ‘Bir gün zorlanırsanız, bir gün yönünüzü kaybederseniz en azından beni hatırlayınız’ dedi. Bu bir rehberlikti, zamanı geldiğinde yeniden yön bulmamız içindi... Biz o yönden, onun pusulasından vazgeçmeden içimizde yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.