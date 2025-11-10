Atatürk’ü anlatan filmler: Büyük Önder’in hayatına beyazperdeden bakış...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir devlet adamı olarak değil; fikirleri, devrimleri ve ileri görüşlülüğü ile dünya tarihinde iz bırakmış bir lider olarak anılmaya devam ediyor. Atatürk ve Kurtuluş Mücadelesi’ni konu alan pek çok film, yıllar boyunca geniş kitleler tarafından ilgiyle izlendi. Bu yapımlar, hem belgesel hem de dramatik anlatı biçimleriyle Atatürk’ün yaşamına farklı açılardan ışık tutuyor.
Atatürk’ün fikirleri, karakteri, mücadele gücü ve millet sevgisi, sinema aracılığıyla yeni kuşaklara aktarılmaya devam ediyor. İşte Atatürk’ü ve Milli Mücadele dönemini anlatan önemli bazı film ve belgeseller...
1. MUSTAFA (2008)
Yönetmen: Can Dündar
Atatürk’ün çocukluk yıllarından ölümüne kadar uzanan yaşam öyküsünü anlatan belgesel niteliğindeki film, liderin insani yönünü öne çıkarıyor.
2. VEDA (2010)
Yönetmen: Zülfü Livaneli
Mustafa Kemal’in en yakın silah arkadaşlarından Salih Bozok’un gözünden Atatürk’ün hayatını, dostluğunu ve son zamanlarını konu alıyor.
3. SON OSMANLI YANDIM ALİ (2006)
Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan
İstanbul’un işgal yıllarında geçen film, Kuva-yi Milliye ruhunun yükseldiği dönemde Mustafa Kemal’in toplumsal direnişteki etkisine değiniyor.
4. KURTULUŞ (1994)
Yönetmen: Ziya Öztan
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreç, tarihsel belgeler ve geniş kadro ile anlatılıyor.
5. CUMHURİYET (1998)
Yönetmen: Ziya Öztan
Cumhuriyet’in ilanından sonraki reform dönemini konu alan yapım, Atatürk’ün ülkeyi çağdaş geleceğe taşıma mücadelesine odaklanıyor.
6. DERSİMİZ ATATÜRK (2010)
Yönetmen: Hamdi Alkan
Bir grup öğrencinin Atatürk’ü ve mücadelesini araştırması üzerinden kurgulanan film, Ata’yı çocuklara sade bir dille anlatmayı amaçlıyor.
YÖNETMEN: YEŞİM SEZGİN
Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal’in stratejik zekâsı, kahramanlığı ve liderlik rolü detaylı şekilde ele alınıyor.