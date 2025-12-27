Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü... ABB ve Çankaya Belediyesi ortak konser düzenledi

ABB ve Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği konsere; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, eski CHP Zonguldak Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Haberal, Ankara Kent Konseyi Yönetimi, CHP Ankara il ve ilçe yöneticileri, CHP Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ABB'nin hazırladığı, "Fikrimizde Sabit Cumhuriyet'in Kalbindeyiz" isimli video ve Çankaya Belediyesi'nin hazırladığı kısa film gösteriminin ardından düzenlenen konserde bir çok eser seslendirildi.

Orkestranın "Hüdayda" müziği eşliğinde iki "seymen", Ankara'nın yöresel halk oyunu "Ankara Zeybeği'ni" oynadı.

Bir saat süren konser, orkestraya çiçek takdimi ile sonlandı.