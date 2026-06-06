Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atatürkçü yurttaşları hedef aldı, tepkiler sonrası istifa etti: Paylaşım AKP’de istifa getirdi

Atatürkçü yurttaşları hedef aldı, tepkiler sonrası istifa etti: Paylaşım AKP’de istifa getirdi

6.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
Atatürkçü yurttaşları hedef aldı, tepkiler sonrası istifa etti: Paylaşım AKP’de istifa getirdi

AKP’li Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya paylaşımı kamuoyunda tepki topladı. Eker, eleştirilerin ardından belediye meclisi ve parti üyeliğinden istifa ederken paylaşımı beğenen AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş da görevinden ayrıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AKP Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürkçü ve Kemalist yurttaşları hedef alan ifadeler kullandı. Kamuoyunda ve muhalefette tepki çeken paylaşımın ardından Eker, Terme Belediye Meclisi üyeliğinden ve AKP üyeliğinden istifa etti.

Eker’in paylaşımını sosyal medyada beğenen AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın da gelen yoğun tepkiler ve muhalefetin baskısının ardından görevinden ayrıldığı bildirildi. Eker ile görevden ayrılan AKP ilçe başkanı Baş’ın yakın akraba oldukları öğrenildi.

EKER’DEN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA 

Terme Belediye Meclisi’nde söz alan Eker, paylaşımına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Eker, “Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım, doğru da, ya bunu biliyorum yani” dedi.

Mecliste yaptığı konuşmada paylaşımının farklı amaçlarla gündeme getirildiğini savunan Eker, “Burada biraz da gündem oluşturmak için, yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz ” diye konuştu. 

İlgili Konular: #AKP #Atatürk #istifa #Paylaşım #Kemalizm