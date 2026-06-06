Atatürkçü yurttaşları hedef aldı, tepkiler sonrası istifa etti: Paylaşım AKP’de istifa getirdi

AKP Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürkçü ve Kemalist yurttaşları hedef alan ifadeler kullandı. Kamuoyunda ve muhalefette tepki çeken paylaşımın ardından Eker, Terme Belediye Meclisi üyeliğinden ve AKP üyeliğinden istifa etti.

Eker’in paylaşımını sosyal medyada beğenen AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın da gelen yoğun tepkiler ve muhalefetin baskısının ardından görevinden ayrıldığı bildirildi. Eker ile görevden ayrılan AKP ilçe başkanı Baş’ın yakın akraba oldukları öğrenildi.

EKER’DEN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Terme Belediye Meclisi’nde söz alan Eker, paylaşımına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Eker, “Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım, doğru da, ya bunu biliyorum yani” dedi.

Mecliste yaptığı konuşmada paylaşımının farklı amaçlarla gündeme getirildiğini savunan Eker, “Burada biraz da gündem oluşturmak için, yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz ” diye konuştu.