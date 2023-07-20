Atatürkçüler yaz kampında buluşuyor

Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:27

Güncelleme: 20.07.2023 - 16:27

Yurdun dört bir yanından gelen katılımcılarla düzenlenecek olan kampa, Kemalist çizgide faaliyet gösteren kurumların temsilcileri de katılım gösterecek. 3 gün sürecek olan yaz kampına Atatürkçü Düşünce Derneği GYK Üyeleri Tolga Kale ve Utku Erişik, Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Melek Neslihan Özfidan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Doster ve Cumhuriyet.com.tr Sorumlu Müdürü M. Birol Güger konuşmacı olarak katılacak.

Çeşitli etkinliklerin olacağı kampta, panellerin yanında çeşitli konu başlıklarında gerçekleşecek olan söyleşi ve münazaralarda Türkiye ve dünyadaki gelişmeler tartışılarak çözüm önerileri geliştirecek. Kampta farklı atölye faaliyetlerinin yanında basketboldan voleybola, futboldan satranca çeşitli spor turnuvaları da yapılacak.

Kamp organizasyon komitesinden Ahmet Ayçiçek, kamp faaliyetine ilişkin olarak şunları kaydetti:

2017 yılından bugüne düzenli olarak düzenlediğimiz yaz kamplarımız, yurdun dört bir yanından katılan Kemalistlerin birbirleriyle tanışmalarına zemin hazırlıyor. Bununla birlikte pek çok konu üzerine yüz yüze konuşma ve tartışma imkanı buluyoruz. Geride bıraktığımız dönemi değerlendirip yeni hedeflerimizi belirliyoruz. Birlikte organize ettiğimiz kampımıza tüm Atatürkçüleri davet ediyoruz.