Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 04:00

Pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen tören, tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer’in sunumunda gerçekleşti. 13 dalda ödül verilen törene CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da katıldı. Atatürkçülük ödülü, yazarımız Ahmet Yavuz’a takdim edildi.

Yavuz’un ödülünü İstanbul Barosu’ndan avukat Nazan Moroğlu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel tarafından verildi. Yavuz ödül alırken yaptığı konuşmada “Buram buram vatanseverlik kokan bir mecrada bu ödülü almak benim için onurdur. Öyle tahmin ediyorum ki, zamanında anlamadığımız Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayarak bu zorlukların üstünden geleceğiz. İnancımızı kaybetmeyelim” dedi.