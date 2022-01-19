Atatürk’e çiçek suç!

19 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Aydın Karacasu’da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Halil Erdaş ile bir önceki dönem başkanı İsa Çetin, 24 Temmuz 2020’de Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıldönümünde Atatürk anıtına gidererek saygı duruşunda bulundu. ADD üyeleri, anıta bir demet kır çiçeği bıraktı. Anıt ziyareti nedeniyle Erdaş ve Çetin’e, pandemi yasakları gerekçe gösterilerek Kabahatler Kanunu’na aykırı davrandıkları için 392’şer lira ceza kesildi.

CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

Çetin ve Erdaş, cezanın iptali için mahkemeye gitti. Karacasu Sulh Ceza Mahkemesi, “kesilen ceza yerindedir” diyerek Çetin ve Erdaş’ın itirazlarını reddetti. İsa Çetin, mahkeme kararına tepki gösterdi. Çetin, “Hâkimin bu kararı bizi çok üzdü. Bizim ifademiz dahi alınmadan hüküm verildi. Utanç verici bir durum. Kararı temyize götürmeyi düşünüyoruz. Bize pandemi kurallarını ihlal ettiğimiz için ceza kesenler, ibadete açılan Ayasofya Camisi’nin açılışına katılanlara sessiz kaldı. Atatürk’e bir demet çiçek bırakmanın neresi suç? Cumhuriyet’in mahkemesi Atatürk’e gitmeyi kabahat saydı” dedi. Ceza kesilmesinin ardından Karacasu Kaymakamlığı, yazılı açıklama yaparak cezanın, basın duyurusu yapıldığı için kesildiği yönünde açıklama yapmıştı.



