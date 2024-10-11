'Atatürk'e çiçek veren kız' heykelinin çiçekleri kırıldı
Zonguldak'ta 'Atatürk'e çiçek veren kız' heykelinin tuttuğu çiçeklerin kırıldığı görüldü. Daha önce de birçok kez zarar verilen heykele saldırı yapıldığı düşünülürken, yurttaşlar olaya tepki gösterdi.
Zonguldak'a 26 Ağustos 1931 yılında gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü "Hoş geldin Gazi babam" diyerek çiçekle karşılayan 5 yaşındaki Ayten Alper'in (98) Liman Caddesi'ndeki iskele alanına yapılan 'Atatürk'e çiçek veren kız' heykelinin elindeki çiçeklerin kırıldığı görüldü.
Daha önce de birçok kez zarar verilen heykele saldırı yapıldığı düşünülüyor tepki gösterdi. Bölge sakinlerinden Fatma Yanık, "Buraya her zaman gelip giderken mutlaka bakardım. Çevreye zarar veriyorlar" dedi. Birsen Gürsoy da "Heykele kadar koparıyorlarsa, insanlıktan nasibini almamış kişilerdir.
Cumhuriyeti ülkeyi kazandıran Atatürk'e çiçek veren kıza bunu yapıyorlarsa, elleri kırılsın" diye konuştu. Rahmiye Kırcı da "Yazıklar olsun, yapanın elleri kırılsın" dedi. (DHA)
Etiketler: #zonguldak #mustafa kemal atatürk
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