'Atatürk'e çiçek veren kız' heykelinin çiçekleri kırıldı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:47

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:47

Zonguldak'a 26 Ağustos 1931 yılında gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü "Hoş geldin Gazi babam" diyerek çiçekle karşılayan 5 yaşındaki Ayten Alper'in (98) Liman Caddesi'ndeki iskele alanına yapılan 'Atatürk'e çiçek veren kız' heykelinin elindeki çiçeklerin kırıldığı görüldü.

Daha önce de birçok kez zarar verilen heykele saldırı yapıldığı düşünülüyor tepki gösterdi. Bölge sakinlerinden Fatma Yanık, "Buraya her zaman gelip giderken mutlaka bakardım. Çevreye zarar veriyorlar" dedi. Birsen Gürsoy da "Heykele kadar koparıyorlarsa, insanlıktan nasibini almamış kişilerdir.

Cumhuriyeti ülkeyi kazandıran Atatürk'e çiçek veren kıza bunu yapıyorlarsa, elleri kırılsın" diye konuştu. Rahmiye Kırcı da "Yazıklar olsun, yapanın elleri kırılsın" dedi. (DHA)