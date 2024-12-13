Atatürk’e hakaret eden müdüre suç duyurusu

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, liyakatsiz atamaların ve Cumhuriyet karşıtı kadrolaşmanın uzun süredir devam ettiğini bu paylaşımların yalnızca birkaç kişi tarafından yapıldığını düşünmenin yanıltıcı olduğunu belirterek “Atatürk’le, laiklikle, Cumhuriyet’le derdi olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapıyor ve hatta yönetici pozisyonlarına atanıyor. Bu durum, iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı yönetenlerin politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

‘MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığını belirtmesine karşın, il milli eğitim müdürlüğünün henüz bilgi sahibi olmadığını ifade ederek “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okulumuzda hakaret dilini benimseyen, bir siyasetçi gibi politik görüşleri kin ve nefret söylemleri ile süsleyen sözde eğitimcinin okullarımızda bu tür eylemleri, paylaşımları yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Av. Sema Aslıhan Ökmen ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesini hatırlatarak “Bu şahıs, eğitimci kimliğiyle çocuklarımıza rehberlik etmek yerine, onları siyasi görüşleriyle zehirleme potansiyeli taşımaktadır. Çocuklarımızı siyasi görüşlerine alet edecek tüm zihinlerin karşısında olacağız. Okulların, siyasi partilerin arka bahçesi haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

BÜLBÜL: SUÇ TEŞKİL ETMEKTE

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Şehit Cemal Güngör İlkokulu müdürü Özkan Yıldırımkaraman’ın “Kemalizmin sonu olacak. İslam devleti kurulacak” paylaşımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Yapılan paylaşımın kabul edilemeyeceğini söyleyen Bülbül, “İslam devleti kurulacak’ paylaşımı ve diğer paylaşımları açıkça anayasanın 2. maddesine aykırıdır. Yapılan paylaşım, Mustafa Kemal Atatürk’in hatırasına alenen hakarettir, suç teşkil etmektedir” dedi.