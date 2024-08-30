Atatürk'e hakarete gözaltı kararı: Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 22:23

Güncelleme: 30.08.2024 - 23:04

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.”

GEREĞİ YAPILDI-28



Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.#TürkiyeninHuzuru???? pic.twitter.com/n7t60XzcY3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024

Öte yandan şahsın Atatürk'e ve CHP seçmenine küfür eden Burak Keleş için de X hesabından çağrı yaptığı biliniyor:

AKILLARA BURAK KELEŞ GELDİ

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret eden Burak Keleş isimli kişiye yönelik sosyal medyada yapılan yoğun çağrıların ardından hakkında soruşturma açılıp gözaltı kararı çıktı.

Gözaltı kararı çıkarılan Keleş'in ise henüz yakalanmadığı biliniyor.

Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da söz konusu şahıs hakkında bir açıklama yapmadı.