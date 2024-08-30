Atatürk'e hakarete gözaltı kararı: Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AKP seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Şahsın 'ters kelepçe' ile gözaltına alındığı görülürken akıllara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine küfür eden şahıs geldi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.”
GEREĞİ YAPILDI-28— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.#TürkiyeninHuzuru???? pic.twitter.com/n7t60XzcY3
Öte yandan şahsın Atatürk'e ve CHP seçmenine küfür eden Burak Keleş için de X hesabından çağrı yaptığı biliniyor:
AKILLARA BURAK KELEŞ GELDİ
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret eden Burak Keleş isimli kişiye yönelik sosyal medyada yapılan yoğun çağrıların ardından hakkında soruşturma açılıp gözaltı kararı çıktı.
Gözaltı kararı çıkarılan Keleş'in ise henüz yakalanmadığı biliniyor.
Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da söz konusu şahıs hakkında bir açıklama yapmadı.
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