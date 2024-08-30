Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'protokol' yanıtı: 'Özel' değil 'resmi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e protokol konuşmalarında yer verilmemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 18:42
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'protokol' yanıtı: 'Özel' değil 'resmi'
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CHP Lideri Özgür Özel, Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmediğini açıklayarak, “Bir kişinin dolma kaleminden çıkmış bakan konuşacak. Son seçimlerin en çok oy almış, ülkenin kurucu partisi konuşmayacak. Ne olacak orada? Bizim partililerimiz bunu kaldıramayacak, hazmedemeyecek. Patırtı, gürültü çıkacak" demişti.

Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'e üstü kapalı mesaj verdi.

"ÖZEL DEĞİL RESMİ"

Yerlikaya konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos; “özel” değil “resmi” bir kutlama törenidir. Yapılacak törenler, kutlamalar, A’dan Z’ye uyulması gereken tüm protokol kuralları ilgili YÖNETMELİK VE GENELGELERLE belirlenmiştir. Çerçevesi bellidir. Yıllardır da bu kurallara harfiyen uyulur.

Cumhuriyet Bayramımız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızın resmi kutlama programının nasıl icra edileceği mevzuatta net bir şekilde belirtilmiştir."

 


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