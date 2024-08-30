Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 23 ilde IŞİD operasyonu: 119 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde IŞİD Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 ilde IŞİD Terör Örgütü'ne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale gelinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
2??3?? ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5?? gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 1??1??9?? şüpheli yakalandı?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz??… pic.twitter.com/zQ1aYavLpz
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