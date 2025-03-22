Saraçhane'de polis, Atatürklü bayrak taşıyan eylemciye uçan tekme attı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:58

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasına karşı ülke genelinde başlayan eylemler büyüyerek devam ediyor.

İstanbul’da her akşam 20.30’da Saraçhane’de toplanan yurttaşlar, biber gazlı polis müdahalesine rağmen devam etti.

UÇAN TEKME GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI

Dün akşam saatlerinde Saraçhane’de polisin eylemcilere müdahalesi sırasında Atatürklü Türk bayrağı taşıyan bir yurttaşa uçan tekme attığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Videoda tek başına duran bir eylemcinin yüzlerce polisle çevrelendiği görülüyor. Kaçmayan eylemciye önce çok yakın mesafeden defalarca biber gazı sıkılıyor.