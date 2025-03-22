İmamoğlu için eylem çağrısı yapan Umut-Sen'in hesabı engellendi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra protesto çağrısında bulunan Umut-Sen'in sosyal medya hesaplarına erişim engellendi.

İmamoğlu için eylem çağrısı yapan Umut-Sen'in hesabı engellendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve neredeyse tüm illerde 3 gündür süren protestoların ardından Umut-Sen'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve çalışma arkadaşları19 Mart sabahı sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından önce İstanbul'da başlayan eylemler yurt geneline yayıldı.

Sosyal medya protestolar hakkında paylaşım yapanlara ve sokaktaki eylemlere katılanlara yönelik gözaltılar yapılıyor.

Umut Sendikası'nın X hesabından yapılan eylem çağrıları sonrasında sendikanın resmi hesabına erişim engeli getirildi.


Etiketler: #Umut Sen #sendika

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