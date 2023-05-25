Atatürk’ü kara propagandaya alet ettiler!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:25

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:44

Cumhur İttifakı mitinglerinde izletilen montajlı videoları sahiplenerek "ama montaj ama şu ama bu" şeklinde savunan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, montajlı videolar için "Gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video" ifadesini kullanmasının yankıları sürürken İzmir’de de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kara propagandalarına alet ettiler.

Buca’da yurttaşların yoğun olarak kullandığı alanlara Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatan bir bütündür parçalanamaz’ sözü ve imzası yer alan etiketler yapıştırıldı. Etiketin üzerini okuttuğunuzda ise Atatürk imzasının altındaki kara propaganda ortaya çıktı.

MONTAJLANMIŞ, KESİLMİŞ GÖRNTÜLER

yeniizmir.com'un haberine göre; kodu okutunca ‘Hascobar’ isimli bir YouTube hesabından paylaşılan “Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kürtlere özerklik sözü ve vatana ihanet konuşması” isimli videoya yönlendiriyor.

Videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının kesilerek montajlandığı görüntü ve terör örgütü PKK’nin lideri olarak belirtilen Mustafa Karasu Cemal Bayık’ın açıklamaları yer alıyor. Ayrıca videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hedef alınıyor.

İlgili etiketlerde kimin yapıştırdığına dair bir ibare bulunmazken, yalnızca Buca’da değil etkiletin İzmir’deki bütün merkez ilçelerde olduğu bildirildi.