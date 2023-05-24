Erdoğan'ın 'montaj' itirafına neden olmuştu... Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:43

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:44

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında yandaş yazar Abdulkadir Selvi'nin "Ben tam anlayamadım. Kim ne ile video çekmiş?" sorusuna, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürerek yanıt vermişti.

CANLI YAYINDA MONTAJI İTİRAF ETTİ

Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayınladılar, haydi haydi türü. Anladınız mı? Kandil'dekiler bu şekilde. Ama montaj ama şu bu... Video çekimlerini yaptılar" itirafında bulunmuştu.

"MONTAJCI SAHTEKAR"

Erdoğan'ın "montaj" itirafında bulunduğu bu sözlerinin videosunu sosyal medya hesabından alıntılayan Kılıçdaroğlu "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullanmıştı.

SELVİ'NİN 'GEREĞİNİ YAPMA' TELAŞI

Erdoğan'ın montaj itirafına yol açan soruyu sorup kazara gazetecilik yapan yandaş yazar Selvi, bugünkü köşesinde PKK ile CHP'yi ilişkilendirmeye çalışarak 'gereğini yapma' telaşına düştü.

Yazısına "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir soruma verdiği cevap üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu algı operasyonuna soyundular" sözleriyle başlayan Selvi, "Bildikleri en iyi iş algı operasyonu yapmak. Ama bu kez çuvalladılar. Kendi elleriyle PKK’nın Kılıçdaroğlu’na verdiği desteğe ilişkin videoyu hatırlattılar. Milletin hafızasının canlanmasına yol açtılar. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sayesinde, videoyu seyretmeyenler dahi seyretme ihtiyacı hissedecek" iddiasında bulundu.

Selvi, yazısında yine Millet İttifakı'nı hedef alarak, şu suçlamalarda bulundu:

"Belli ki 'Bu millet Kandil’in desteklediği Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmaz' sözüm içlerine oturmuş. Belli ki milletimizin, 'PKK ile kol kola yürüyen, Kandil’deki terör baronlarının desteklediği adaya oy vermem' diye sandığa gitmesi Kılıçdaroğlu’nun kimyasını bozmuş. Belli ki Tuzla’da pazar yeri ziyareti sırasında 'PKK dışarı' sloganları ile kovulması, Ekrem İmamoğlu’nun karizmasını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'PKK’lılar bunlara videolarla destek verdiler' cümlesinde yer alan, 'Ama montaj, ama şu ama bu' ifadesi üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışıyorlar."