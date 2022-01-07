Atatürk'ün adı 100. yılda Gültepe Spor Tesisleri’nde de yaşayacak

07 Ocak 2022 Cuma, 10:53

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı şerefine alınan karar için tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Batur, “Atatürk isminin 100. yıl Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağımız bu dönemde bir tesisimizde yaşaması konusunda hepimiz hemfikiriz. Biz Atatürk’ümüze gönülden inanıp Cumhuriyet’imizin 100. yılında adı bir tesisimizde olsun istedik. Bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Konak Belediyesi ocak ayı ikinci olan meclis toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin Gültepe Spor Tesislerine verilmesinin oybirliğiyle geçtiği oturumda tarihi bir karar imza atılmış oldu. Başkanlıktan gelen önergenin kabul edilmesi ile Konak Belediyesi’nin yapımını tamamlayarak hizmete açtığı spor tesisleri bundan sonra Gültepe Atatürk Spor Tesisleri adını taşıyacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılına yaklaşıldığı bir dönemde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adının belediyeye ait bir tesise verilmesinin önemini vurguladı. Konak ilçe sınırlarında Atatürk adını taşıyan hiçbir belediye tesisi olmadığına dikkat çeken Batur şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz 2023 yılı, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü. İzmir’in kalbi olan Konak’ta da Ulu Önderimiz, Kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıyan bir belediye tesisimiz yok. Atatürk isminin 100. yıl Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağımız bu dönemde bir tesisimizde yaşaması konusunda grubumuzda görüş birliğine varmıştık. Gültepe Spor Tesislerimize, Atatürk adının konulmasında hepimiz hemfikiriz. Biz, Atatürk’ümüze gönülden inanıp Cumhuriyet’imizin 100. yılında adı bir tesisimizde olsun istedik. Bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz.”

Öte yandan Başkan Batur, Olimpiyat madalyalı Milli Sporcu Naim Süleymanoğlu’nun isminin de Konak ilçe sınırları içerisinde adına yakışır bir yere verilmesi için sözlü önerge getirdi ve önerge Hukuk ve Çevre komisyonlarına havale edildi.

FETHİ SEKİN UNUTULMADI

Konak Belediye Meclisi’nde, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yapılması planlanan saldırıyı önleyen ve bu uğurda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can da anıldı. Başkan Batur, “Minnet ve şükranla anıyorum, ruhları şad olsun. Fethi Sekin, o gün, teröristlere karşı canı pahasına verdiği mücadelesiyle büyük bir facianın önüne geçti. Kahramanımızı ve adliye çalışanımızı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.