Atatürk'ün askeri Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 03:38

Saldıray Berk, 2009’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kumpasıyla oluşturulan Erzincan’daki Ergenekon davasının sanıklarından biriydi. Kuvvet komutanlarının istifa ettiği 2011’de YAŞ toplantısı sonrasında emekli edildi. FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner’in de aralarında bulunduğu 13 kişi ile birlikte 3. Ordu komutanı olduğu dönemde yargılanan Saldıray Berk 2016 yılında beraat etmişti. Saldıray Berk, Erzincan’da aralarında FETÖ’nün de bulunduğu bazı cemaatlerin yasadışı faaliyetlerini soruşturması nedeniyle “İrtica ile mücadele eylem planını” uygulamaya koymakla

suçlandı. Ergenekon davasında gizli tanık olan İliç eski savcısı Bayram Bozkurt, Saldıray Berk’in önünü kesmek için yalan ifade verdiğini itiraf etmişti. Berk’in genelkurmay başkanı olabileceğinin o dönem FETÖ’cü albaylar arasında konuşulduğunu anlatan Bozkurt, “Soruşturmada amaç Berk’in yükselmesini önlemekti. Nitekim Balyoz, Ergenekon gibi davalarla TSK’nin komuta kademesi cemaatin istediği gibi şekillenmiştir” demişti.

‘BİRLİĞİNİ FETÖ’DEN KORUDU



Saldıray Berk’in devresi ve yakın arkadaşı emekli Tümgeneral Ali İhsan Gürcihan, Berk’in Harp Okulu döneminden itibaren kendisini yetiştiren ve öne çıkan bir profil olduğunu belirterek “Berk, saldırının amacını fark etti. Hiyerarşi ve askeri kurallar doğrultusunda kendisini. Komuta ettiği birlikleri korudu. Herkes onun gibi davransa kumpas davaları başarılı olamaz, 15 Temmuz yaşanmaz, sonrasında Türk siyaseti de bu duruma gelmezdi” dedi.

Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Tatar da “Mustafa Kemal’in askeri olmanın ve kendisine emanet edilen makamın gereğini yapmış, bu duruşuyla bizlerin mücadele azmine büyük katkıda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.