Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:51

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:32

3. Ordu ve EDOK Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında yaşamını yitirdi. 1948 Erzurum doğumlu Saldıray Berk, 2009 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpasıyla oluşturulan Erzincan'daki Ergenekon davasının sanıklarından biriydi.

FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner'inde aralarında bulunduğu 13 kişi ile birlikte 3'üncü Ordu Komutanı olduğu dönemde yargılanan Saldıray Berk 2016 yılında beraat etmişti.

Saldıray Berk, Erzincan'da aralarında Gülen cemaatinin de bulunduğu bazı cemaatlerin yasa dışı faaliyetlerini soruşturması nedeniyle "İrtica ile Mücadele Eylem Planını" uygulamaya koymaktan suçlandı.

Ergenekon Davası’nda ‘Efe’ kod adıyla gizli tanık olan İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt ise Saldıray Berk'in önünü kesmek için yalan ifade verdiğini itiraf etmişti.

Berk’in genelkurmay başkanı olabileceğinin o dönem FETÖ'cü albaylar arasında konuşulduğunu anlatan Bozkurt, “Kod adım ‘Efe’ idi. Böylece, Cihaner, Çiçek, Berk ve Gençoğlu bir soruşturma kapsamına alındı. Cemaat’in Berk’in yükselmesini önleme projesi gerçekleşmiş oldu. Bu soruşturmada amaç Cihaner değil, Berk’in yükselmesini önlemekti. Nitekim bu operasyon ve devamında gelen Balyoz, Ergenekon gibi davalarla TSK’nın komuta kademesi Cemaat’in istediği gibi şekillenmiştir” demişti.

Saldıray Berk, kuvvet komutanlarının istifa ettiği 2011 yılındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında emekli edilmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Berk'in cenaze programını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Müyesser Yıldız, "Uzun süredir hasta olan Berk, yarın öğle namazından sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.