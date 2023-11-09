İzmirlilerin Atatürk’e yazdığı mektuplar sergilenecek

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:33

Güncelleme: 09.11.2023 - 09:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirlilerin Ata’sına yazdığı mektuplardan oluşan “Senin Atatürk’ün Sergisi”ne ev sahipliği yapacak. Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün 2022 yılının 10 Kasım haftasında düzenlediği “Atatürk’e Mektup Yazmak İster Misiniz” etkinliğine katılan İzmirlilerin mektuplarından oluşan sergi 10 Kasım Cuma günü saat 18.15’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi 23 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

ANI DEFTERİNDEN SERGİYE

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlik kapsamında, İzmirlilerin Atatürk’e mektup yazabilmeleri için Konak, Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı iskelelerine; Konak, Halkapınar, Ege Üniversitesi, Fahrettin Altay, Üçyol, Çankaya metro istasyonlarına ve Şirinyer İzban istasyonu’na anı defterleri yerleştirilmişti. Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin mektuplarını bu defterlere yazmalarını sağladı. “Senin Atatürk’ün Sergisi”nde, İzmirlilerin ATA’sına yazdığı mektupların yanı sıra APİKAM arşivinden özenle seçilen Atatürk portreleri de İzmirlilerle buluşacak.