Atatürk’ün Karşıyaka’yı ziyaretinin 98. yılı kutlandı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:54

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:54

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka Spor Kulübü’nü (KSK) ziyareti ve armasına ay yıldız sembolünü armağan etmesinin 98’inci yıl dönümünde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü iş birliğiyle “Ay yıldız var göğsümüzde” etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

“ATATÜRK’ÜN BİZE BIRAKTIĞI MANEVİ DEĞERLERİN KENTİ”

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in kenti Karşıyaka’da, onur ve gurur kaynağı olan bir mirasın yıl dönümünde yeniden Zübeyde Hanım’ın huzurunda olduklarını söyledi. Ünsal, “Milli mücadele yıllarından bu yana bağımsızlık ruhuyla bütünleşen Karşıyaka; Atatürk’ün de göz bebeği oldu. İlk ve tek evliliğini kentimizde gerçekleştiren Ulu Önderimiz, annesi Zübeyde Hanım’ı da Karşıyakalıların merhametli kucağına ve tertemiz topraklarına emanet etti. ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ cümlesini Karşıyaka’mızda söyleyen Atatürk, 24 Haziran 1926’daki ziyareti sırasında Karşıyaka Spor Kulübü’nün armasına ay yıldızı hediye etti ve bizleri eşsiz bir mirasla onurlandırdı. O yüzden göğsümüzü gere gere diyoruz ki Karşıyaka, Atatürk’ün ve onun bize bıraktığı manevi değerlerin kentidir. 98 yıldır göğsümüzde ay yıldızı gururla taşıyor, Karşıyaka Spor Kulübü sevdasını günden güne büyütüyoruz. Bu gururu bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu.

“BİZE VERİLEN BU ONURA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü de bu günün kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 98 yıl önce Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret ederek ilk defa bir Türk spor kulübüne ay yıldız bayrağı armağan etti. Bu hem Karşıyaka’mızın hem de Türk sporunun tarihi günlerinden biridir. Bundan sonra bize yakışan, bu zamana kadar olduğu gibi hem kulübümüze hem de Karşıyaka’mıza verilmiş bu onura sahip çıkmak, bunu en iyi şekilde değerlendirmek. Karşıyaka Spor Kulübü’nün bir okul olduğunu hiçbir zaman unutmadan sportif başarı ile hem gençlerimizin hem de ailelerinin yetişmesine, sporla iç içe bir hayat yaşamasına imkan sağlamaktır.”

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve törene katılanlar, anıta karanfil bıraktı. Başkan Tugay, törenin ardından çevredeki esnafı da ziyaret ederek onlarla sohbet etti.