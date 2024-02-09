Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 100. yılı kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası’na gelişinin 100’üncü yıl dönümü, kenti izlediği Gazibeğendi Tepesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:01
Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 100. yılı kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Gazibeğendi tepesi olan noktada kutlama töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve  kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan’ın Atatürk heykeline çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerini okumasının ardından, Kuşadası Belediyesi Dans Sanatları Akademisi Spor Kulübü (KUŞADANS) ve Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) tarafından çeşitli halk oyunları gösterileri sergilendi.

GAZİBEĞENDİ’NİN HİKÂYESİ

Törende bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, “Atatürk’ün kentimiz Kuşadası’nı onurlandırması bundan 100 yıl önce hemşehrimiz olmasıyla övündüğümüz İktisat Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un daveti üzerine olmuştur. 9 Şubat 1924 tarihinde Kuşadası’nı ziyaret eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şu an bulunduğumuz noktada aracını durdurarak kentimizin eşsiz manzarasını seyretmiş ve Kuşadası’nı çok beğendiğini ifade etmiştir. Kuşadalılar da Atamızın anısına duydukları saygı ile bu noktayı Gazibeğendi olarak adlandırmıştır.  Atamızın kentimizi ziyareti, biz Kuşadalılar için her zaman mutluluk ve onur kaynağı olacaktır” diye konuştu.


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