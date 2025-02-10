Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 101’inci yılı kutlandı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:11

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası’na gelişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla kenti izlediği yer olan Gazibeğendi tepesinde kutlama töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, belediye meclis üyeleri, idari amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü’nün sergiledi çeşitli halk oyunları gösterileri de beğeni topladı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, “Bizler tıpkı bugüne kadar oldu gibi bundan sonra da Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeden, ülkemizin ve kentimizin gelişimi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadalı devlet adamı Mahmut Esat Bozkurt ve bu vatan, bu kent için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum” dedi.

“ATATÜRK’E MİNNETTARIM”

Törene katılan vatandaşlardan Fatma Şengül, ”İnanılmaz mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Cumhuriyet Kadını olarak Türkan Saylan’ın dediği gibi, ‘Her eğitimli kadının bu Cumhuriyete borcu var’ onun için Atatürk’e minnettarım” ifadelerini kullandı.

AKUT gönüllüsü Mehmet Özkasap ise “Bugünle gurur duyuyorum. Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak” dedi.