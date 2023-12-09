Atatürk’ün mirası ‘özelleştirme’ adı altında yok ediliyor: Sümerbank haraç mezat

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933’te ekonomiyi kalkındırmak amacıyla Sümerbank adıyla kurulan daha sonra özelleştirme kapsamında holdingleşen Sümer Holding batağa saplandı. Kurum AKP’nin, “Zarar ettir, özelleştir” politikası sonucu zarar ederken taşınmazları da bir bir özelleştirilmeye devam ediyor. Resmi Gazete’de dün yayımlanan ilanda Sümer Holding’e ait 8 ildeki 13 taşınmazın satışa çıkarıldığı duyuruldu. İhalelerin kapalı zarfla teklif alınarak “pazarlık” usulüyle gerçekleştirileceği belirtildi. Tekliflerin “Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri” adresine teslim edilmesi istendi.

Yapılan duyuruya göre, Afyonkarahisar’ın İhsaniye, Amasya’nın merkez, Çorum’un Mecitözü, Samsun’un İlkadım, İzmir’in Menemen, İstanbul’un Çatalca, Ankara’nın Gölbaşı ilçelerinde birer, Ankara’nın Yenimahalle, Ağrı’nın merkez ilçelerinde de üçer olmak üzere 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhale şartnamesi bedeli Ankara ve İstanbul’daki taşınmazlar için 5 bin lira, diğer illerdekiler için 4 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 400 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

‘YENİ SATIŞLAR YOLDA’

Cumhuriyet’e konuşan Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının ilk 15 yılda 101 kuruluşun kamu paylarını, 10 liman, 90 elektrik santralı, 40 işletme, 11 otel ve sosyal tesisi, 3707 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6808 kalem makine tesisat, 155 adet isim hakkının satıldığını ve bu satışlardan 60 milyar dolar gelir elde edildiğini aktardı. 2022 yılında yapılan özelleştirmelerden de 8.5 milyar dolar gelir elde edildiğinin açıklandığını anımsatan Gürer, özelleştirmelerin devam edeceğini de söyledi.

Tarım arazilerinin yabancılara satışındaki artışa da dikkat çeken CHP’li Gürer, 30 milyon metrekare tarım arazisinin yabancılara satıldığı, bir o kadarının da kiralandığını ifade etti.

AYDINLANMANIN ÖNCÜSÜ



Sümerbank, 11 Temmuz 1933’te kuruldu. Yaklaşık 70 yıl boyunca Türkiye’de ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotiflerinden biri oldu. Atatürk’ün kurduğu Sümerbank, fabrikalarıyla Cumhuriyet Aydınlanmasını Türkiye’nin dört bir yanına taşıdı. Sümerbank, dokumadan demir çeliğe kadar her alanda sanayinin gelişmesine katkı sağladı. Nazilli Basma ve Bursa Merinos fabrikalarının açılışını da bizzat Mustafa Kemal Atatürk yaptı.

