Atatürk’ün mirasını bitirdiler

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Türk Kızılay’ın kuruluşunu anlatan tarihçi yazar Sinan Meydan, “Kızılay, 1877’de ‘Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti’, 1923 yılında “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti’ adını aldı. Kuruluşa ‘Kızılay’ adını 1935 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk verdi” ifadelerini kullandı.

"GÖZÜNDEN YARALANDI"

Sinan Meydan, şu bilgileri paylaştı:

“Atatürk, Trablusgarp Savaşı’nda 1912’de Derne’de 16 Ocak çarpışmasında gözünden yaralanmıştı. Bir ay kadar Hilali Ahmer (Kızılay) hastanesinde tedavi görmüştü. Arkadaşına yazdığı mektupta ‘Hilali Ahmer hastanesine yattım. Bir ay tedaviden sonra hastaneden çıktım’ demişti.” Meydan, Atatürk’ün 1928 yılında TBMM’de Kızılay’a ilişkin yaptığı konuşmayı ise şöyle aktardı: “Hilali Ahmer’in gerek zelzele, gerek kurak sahalarında yardıma koşmak için gösterdiği gayret ve iktidarı, huzurunuzda bütün millete karşı teşekkürle yad ederim. Geçen sene zarfında bir misli artmış olan Hilali Ahmer azası vatandaşların, afet ve ihtiyaç günleri için nasıl hayırlı bir şefkat hazinesi hazırladıkları bir kere daha sabit oldu.” Sinan Meydan, “Kızılay, 1877- 1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan beri her felakette halkın yardımına koştu. Osmanlı’dan Cumhuriyete sürekliliği olan, halkın hep çok sevip güvendiği Kızılay’ın bugün içine düşürüldüğü durum üzüntü verici. Sümerbank, Türk Hava Kurumu, Hıfzıssıhha derken Kızılay’ı da bitirdiler. Yazık” değerlendirmesini yaptı.