Atatürk'ün Samsun Havza’ya gelişinin 103. yıldönümü

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun Havza’ya gelişlerinin 103. yıldönümü. Tarih araştırmacısı Baki Sarısakal, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan ve Havza’da yaptığı çalışmalarına kadarki süreci ele alan belgesel çalışması ile ilgili gazetemize bilgi verdi.

Tarih araştırmacısı Baki Sarısakal, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan ve Havza’da devam eden çalışmalarını ele alan belgesel çalışması yaptı. Sarısakal, Bandırma Vapuru’nun Samsun’a demir atmasıyla başlayan belgeseli gazetemize anlattı. Sarısakal, “Mustafa Kemal Paşa, 103 yıl önce ilçe heyetini ikametgâhında kabul ederek Havza’da zor durumu, ‘Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız, çalışacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret bizi kurtarabilir’ sözleriyle dile getirdi” açıklamasında bulundu.

"HURDA OTOMOBİL"

Sarısakal, belgeseldeki içeriğe ilişkin şu bilgileri verdi: “1919 pazartesi günü fırtınalı bir günde Bandırma Vapuru saat 08.00 sıralarında Samsun’a demir atmayı başardı. Mustafa Kemal Paşa, 25 Mayıs 1919 pazar günü sabah kahvaltısından sonra dokuzu yirmi yedi geçe, ordunun metrukâtı arasında otomobil parkında mevcut hurda bir otomobille ve maliyeti de diğer iki otomobille Ordu Müfettişlik Karargâhı’nı oluşturan üç albay, bir yarbay, üç binbaşı, beş yüzbaşı, üç üsteğmen, bir teğmen ve iki şifre kâtibinden oluşan 18 kişilik heyetle Havza’ya doğru yola çıktı. Havza ilçesine bağlı Karageçmiş köyü yakınlarında arabanın bozulması üzerine köye kadar Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşını söyleyerek yürürler ve köye ulaşılır. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’daki komutanlarla devamlı temas halinde olmuş, halk teşkilatını etrafında toplamaya, fikir ve amaç birliği kurmaya başlamıştı. 28 Mayıs 1919’da Havza’dan bütün komutanlarla, idare amirlerine ve Anadolu’da kurulan bütün milli kuruluşlara gönderdiği gizli bir bildiri ile içine düşülen milli ölüm tehlikesinin korkunçluğunu anlatmıştı”

Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması bu yıl Samsun’da 28’incisi yapılacak olan 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali’nde kutlanacak. Festivali kapsamında; şehitlik ziyareti, oryantiring yarışı, spor gösterileri, bayrak yürüyüşü, ilk miting metninin okunması, fotoğraf sergisi ve tiyatro gösterisi yapılacak.