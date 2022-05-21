Son Dakika... AKP'li Kurtulmuş'tan Atatürk Havalimanı açıklaması: 'En azından bir tanesi korunacak'
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'yla ilgili, "Pistlerin en azından bir tanesi korunacak" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı tartışmasına ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye'de maalesef anlamadan, dinlemeden, istemeyiz diyen bir çevre olduğunu görüyoruz. 3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Marmaray gibi her projeye kategorik olarak karşı çıkan bir çevre var. Atatürk Havalimanı bir anlamda taşımacılıkla ilgili bir kısım İstanbul Havalimanı'na taşınmış vaziyette. Olağanüstü durumlar olabilir. Deprem vs, gibi konularda Allah göstermesin. Yapılmış bir hastane var. Dışarıdan gelecek hastalar orada hemen kullanabilir" dedi.
Kurtulmuş açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Atatürk Havalimanı'nın uçuşa kapatılacağı doğru değildir. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor. Pistlerin en azından bir tanesi korunacak. İmara açılacak iddiası yalandır. Bunlar açıklanan projeler..."
'KAFTANCIOĞLU' AÇIKLAMASI
Geçen haftalarda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Kurtulmuş, Yargıtay'ın 'Kaftancıoğlu' kararıyla ilgili de konuştu. Kurtulmuş, "Mahkeme süreçleri siyasetle ilgili süreçler değildir, yargıda devam eden süreçlerdir. Bildiğim kadarıyla dosyaların içeriğinde siyasi sözleri dolayısıyla ortaya çıkmış bir sonuç vardır. Mahkeme süreçleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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