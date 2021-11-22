ATB Başkanı Ali Çandır artan maliyetlerin ürüne yansıtılamadığını söyledi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Artan döviz kuru, belirsizleşen ticaret hayatının da etkisiyle üretici enflasyonundaki artış devam ediyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) değerlendirerek üreticinin yükünün arttığını açıkladı. Çandır, “Tarımsal girdi enflasyonu rekor kırmaktadır. Üretici, maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtamıyor. Tarımsal faaliyetlerin kesintisiz ve büyüyerek devamını sağlayıcı politikaların gecikmeden uygulanması gerekmektedir” dedi.

YILLIK YÜZDE 18 ZARAR

Tarımsal üreticinin satış fiyatındaki enflasyonunu ifade eden Tarım-ÜFE’nin eylül ayında aylık yüzde 1.46, yıllık ise yüzde 23.35 olarak ilan edildiğini hatırlatan Çandır, şunları söyledi:

“Olması gereken ya da sürdürülebilir olan aylık ve yıllık Tarım-GFE rakamlarının Tarım-ÜFE’den düşük seyretmesidir. Ancak bu durumda tarımsal üreticiler, varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürebilirler. Ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da ilan edilen rakamlar gösteriyor ki, tarımsal üreticiler aylık ve yıllık olarak zarar etmeye devam etmişlerdir. Bu zarar aylıkta yüzde 16, yıllıkta ise yüzde 18 düzeyinde seyretmiştir.”

Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyonlarının da tarım sektörünü dolaylı olarak etkilediğini belirten Çandır, “Tarımsal dünya ile ilgili enflasyonlardan ortalama olarak yüzde 70 daha yüksek seyreden tarım dışı üretici enflasyonu ülke genelinde hâkimdir. İlan edilen rakamlar tüketici enflasyonunun yükseleceği sinyalini veriyor. Üreticinin, maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtamadığına dikkat çekmek isterim” dedi.