‘Maliyet yükseldi, iktidar bizi suçluyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen gıda sektörü paydaşları, döviz kurlarındaki hızlı yükselişin girdi maliyetlerini artırdığını belirterek, “İktidar bizi suçlu ilan ediyor. Ancak gıdada dışa bağımlıyız. Gübre ve tohumdaki kontrolsüz artış sektörü zora sokuyor” dedi.

Erdem Sevgi
21 Kasım 2021 Pazar, 02:00
‘Maliyet yükseldi, iktidar bizi suçluyor’
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin başlattığı “kara kışla mücadele hareketi” kapsamında “gıdada hızla artan fiyatlar, uygulanmaya başlanan kotalar” ve bunlara bağlı ortaya çıkan “gıda kıtlığı” sorunlarını sektörün paydaşlarıyla birlikte değerlendirdi. Video konferans yöntemiyle basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Türkiye'de gıda üretimi yapan şirketlerden temsilciler ile ticaret odalarından yetkililer katıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantının başında paydaşlara söz veren Kılıçdaroğlu, dile getirilen sorunları tek tek not aldı. Paydaşların özetle, “Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimleri ile döviz kurlarında yaşanan hızlı artış, gıdadaki girdi maliyetlerini yükseltti. İktidar, yüksek fiyatlar nedeniyle bizi suçlu ilan ediyor. Ancak gıdada dışa bağımlıyız, gübre ve tohum fiyatlarındaki kontrolsüz artışlar sektörü zora sokuyor” değerlendirmsinde bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun sektör paydaşlarından dinlediği sorunları, salı günü TBMM'deki partisinin grup toplantısında ayrıntılı şekilde anlatacağı öğrenildi. 


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