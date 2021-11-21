‘Maliyet yükseldi, iktidar bizi suçluyor’

21 Kasım 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin başlattığı “kara kışla mücadele hareketi” kapsamında “gıdada hızla artan fiyatlar, uygulanmaya başlanan kotalar” ve bunlara bağlı ortaya çıkan “gıda kıtlığı” sorunlarını sektörün paydaşlarıyla birlikte değerlendirdi. Video konferans yöntemiyle basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Türkiye'de gıda üretimi yapan şirketlerden temsilciler ile ticaret odalarından yetkililer katıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantının başında paydaşlara söz veren Kılıçdaroğlu, dile getirilen sorunları tek tek not aldı. Paydaşların özetle, “Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimleri ile döviz kurlarında yaşanan hızlı artış, gıdadaki girdi maliyetlerini yükseltti. İktidar, yüksek fiyatlar nedeniyle bizi suçlu ilan ediyor. Ancak gıdada dışa bağımlıyız, gübre ve tohum fiyatlarındaki kontrolsüz artışlar sektörü zora sokuyor” değerlendirmsinde bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun sektör paydaşlarından dinlediği sorunları, salı günü TBMM'deki partisinin grup toplantısında ayrıntılı şekilde anlatacağı öğrenildi.