Maliyet artışına rağmen gelecek yıl da elektrik, doğalgazla üretilecek

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

2022 programına göre, 2019’da 45.3 milyar metreküp olan doğalgaz tüketimi, 2020’de yüzde 6.6 artarak 48.3 milyar metreküpe çıktı. Türkiye’nin 2020 doğalgaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 0.441 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Doğalgaz ithalatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.5 artarak 48.1 milyar metreküp oldu. 2020’de tüketilen doğalgazın yüzde 28’i elektrik üretiminde, yüzde 26’sı sanayide ve yüzde 46’sı bina ve diğer alanlarda ısınma amaçlı olarak kullanıldı. Dünyada toplam elektrik üretiminde doğalgazın payı 2001’de yüzde 18 iken, 2019’da yüzde 24’e çıktı. Türkiye’de ise bu oran 2001-2019 döneminde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında seyretti. Bu yıl sonunda yüzde 30.6 olması bekleniyor.

Bütün umutlar Batı Karadeniz’deki Sakarya Doğalgaz Sahası’nda keşfedilen 540 milyar metreküp rezerve bağlandı. Programa göre sahada 2023’te üretime başlanabilmesi için altyapı yatırımlarına başlandı.

TÜKETİM OLMASA DA ÖDEME OLACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin tüketim tesisleri bölümünde yapılan değişikliğe göre, lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da tedarik şirketi elektrik üreticisine ödeme yapacak. Sisteme verilen enerji ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

