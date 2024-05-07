Ateş açan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı!

Konya’nın Ereğli ilçesinde havaya ateş ettiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:56
Ateş açan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı!
Abone Ol google-news

Olay, ilçeye bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 4 kişinin kurusıkı tabir edilen tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri şahısları kısa sürede yakaladı. 

Alkol etkisinde olan ve yapılan GBT kontrolünde içlerinde suç kaydı olanların da bulunduğu 4 şahıs gözaltına alındı. 

Şahıslar, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” konusundan tahkikat evrakı düzenlendikten sonra sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


konya haberleri Yabancı uyruklu haberleri sınır dışı haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’

Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
Rus diplomata sınır dışı kararı

Rus diplomata sınır dışı kararı
Arjantin'e rest çekti: Tüm diplomatlar sınır dışı edilecek

Arjantin'e rest çekti: Tüm diplomatlar sınır dışı edilecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı

Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı
AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest

Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest
İktidar partisinde Erdoğan dışında ‘yeni politikalar üretebilen isimler olmadığı’ dillendiriliyor : AKP ‘aktör’ arıyor

İktidar partisinde Erdoğan dışında ‘yeni politikalar üretebilen isimler olmadığı’ dillendiriliyor : AKP ‘aktör’ arıyor
Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları

Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları