Ateş açan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:56

Olay, ilçeye bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 4 kişinin kurusıkı tabir edilen tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri şahısları kısa sürede yakaladı.

Alkol etkisinde olan ve yapılan GBT kontrolünde içlerinde suç kaydı olanların da bulunduğu 4 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” konusundan tahkikat evrakı düzenlendikten sonra sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.