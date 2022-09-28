Ateşli silahlarla yaşamını yitiren çocukların aileleri isyan etti: 'Pırıl pırıl evlatlarımızı kaybettik'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de her yıl binlerce yurttaş silahlı şiddetten yaşamını yitiriyor. Umut Vakfı tarafından bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve önüne geçmek için her yıl 28 Eylül’de düzenlenen “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliği bugün Maçka Demokrasi Parkı’nda saat 12.00’de yapılacak. Cumhuriyet, Bireysel Silahsızlanma gününde mağdur ailelerle ve Umut Vakfı’yla konuştu.

Ahmet Emre Çavuş, İstanbul Sultangazi’de 2015’te arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada yorgun mermiyle yaralandıktan iki yıl sonra yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki oğlunu kaybeden baba Bülent Çavuş, “Kendimiz çevredekilere sorarak araştırdık. Yorgun merminin nereden geldiğini bulamadık. Hayatımız bir mermi yüzünden gitti. Bu ülkede adalet aramak zor. Devlet içinde birbiriyle kavga ederken dışarıdaki halkı dinleyen yok” dedi.

Emir Yuşa Atıcı ise geçen yıl Trabzon’da fındık bahçesindeyken yorgun mermiyle yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki oğlunu kaybeden Mustafa Atıcı ise “Pırıl pırıl bir evladı kaybettik. Soruşturma devam ediyor ama henüz somut bir gelişme olmadı. Önlem alınmazsa daha çok evladımızı kaybederiz” diye konuştu.