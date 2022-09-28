Ateşli silahlarla yaşamını yitiren çocukların aileleri isyan etti: 'Pırıl pırıl evlatlarımızı kaybettik'
Umut Vakfı tarafından bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve önüne geçmek için 28 Eylül 12.00’de Maçka Demokrasi Parkı’nda “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliği düzenlenecek.
Türkiye’de her yıl binlerce yurttaş silahlı şiddetten yaşamını yitiriyor. Umut Vakfı tarafından bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve önüne geçmek için her yıl 28 Eylül’de düzenlenen “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliği bugün Maçka Demokrasi Parkı’nda saat 12.00’de yapılacak. Cumhuriyet, Bireysel Silahsızlanma gününde mağdur ailelerle ve Umut Vakfı’yla konuştu.
Ahmet Emre Çavuş, İstanbul Sultangazi’de 2015’te arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada yorgun mermiyle yaralandıktan iki yıl sonra yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki oğlunu kaybeden baba Bülent Çavuş, “Kendimiz çevredekilere sorarak araştırdık. Yorgun merminin nereden geldiğini bulamadık. Hayatımız bir mermi yüzünden gitti. Bu ülkede adalet aramak zor. Devlet içinde birbiriyle kavga ederken dışarıdaki halkı dinleyen yok” dedi.
Emir Yuşa Atıcı ise geçen yıl Trabzon’da fındık bahçesindeyken yorgun mermiyle yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki oğlunu kaybeden Mustafa Atıcı ise “Pırıl pırıl bir evladı kaybettik. Soruşturma devam ediyor ama henüz somut bir gelişme olmadı. Önlem alınmazsa daha çok evladımızı kaybederiz” diye konuştu.
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- 5 isim için harekete geçildi