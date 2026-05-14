Atığı değere dönüştüren Biotrend, yatırımlarına hız verdi!

Biotrend 2026 yılının ilk çeyreğinde 55,6 milyon TL yatırım gerçekleştirerek, özellikle ileri dönüşüm ve enerji verimliliği odaklı projelerini önceliklendirdi. Türkiye genelinde bulunan 17 tesisinden Ezine Biyokütle tesisinde sıcak su ve buhar satışına yönelik hazırlıklar sürerken, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ve tehlikesiz atık yönetimi alanındaki projelerde de yılın ilk çeyreğinde önemli ilerlemeler sağlandı.

İzmir Aliağa’da, 9,2 milyar TL proje bazlı devlet teşviği kapsamında çalışmaları devam eden kimyasal geri dönüşüm tesisinin teşvik belgesi süresinin 2027 yılına uzatılması, şirketin stratejik büyüme hattını destekleyen önemli gelişmelerden biri oldu. Tesis tamamlandığında yıllık 55.000 ton sürdürülebilir polimer hammaddesi üretme kapasitesine sahip olacak.

2026 yılının ilk çeyreği boyunca 725,9 milyon TL hasılat elde eden Biotrend, elektrik üretim portföyünün büyük bölümünü Yekdem tarifesi altında değerlendirmeye devam etti. Üretimin %96,4’ünün bu kapsamda satılması, bu dönemde gelir görünümünü destekleyen temel unsur oldu. Ortalama 3,9 yıllık Yekdem süresi ise, önümüzdeki dönemlere ilişkin nakit akışı öngörüsünü güçlendiren bir diğer faktör olarak öne çıktı.

Biotrend’in toplam 114,2 MWe kurulu gücü, 17 tesisten oluşan geniş bir operasyon ağıyla destekleniyor. Düzenli depolama tesislerinde ortalama 14,7 yıllık imtiyaz süresi, uzun vadeli faaliyet sürekliliğini koruyan bir yapı sunuyor.

Kurumsal yönetim alanında ise şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,56 olarak güncellendi. Bu sonuç, pay sahipleri, şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu başlıklarında yüksek uyum seviyesini teyit ediyor.

MEHMET ALİ NALÇACIOĞLU: "2026 İLK ÇEYREK SONUÇLARI BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI.”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Biotrend Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu ‘2026 yılının ilk çeyreğinde finansal rapora yansıyan güçlü tabloyu öngördüklerini belirterek, “İlk çeyrek sonuçlarından memnuniyet duyduk, yılın geri kalanında da kârlılığı merkezde tutan, yatırım disiplinini koruyan ve ileri dönüşüm teknolojilerine dayalı büyüme stratejisini sürdüren bir finansal çerçeveyle ilerlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.