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Atıyla birlikte gölete girdi: Hayatını kaybetti

Atıyla birlikte gölete girdi: Hayatını kaybetti

14.06.2026 23:38:00
Güncellenme:
DHA
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Atıyla birlikte gölete girdi: Hayatını kaybetti

Eskişehir'de Enis Yasin Karacaoğlu (34), atıyla birlikte girdiği Keskin göletinde kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Karacaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Eskişehir'de bir araç kiralama şirketinde yönetici olan Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki Keskin göletine gitti.

Atıyla birlikte gölete giren Karacaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Karacaoğlu'nun suda kaybolduğunu görün çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacaoğlu, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ATI DA BOĞULDU

Enis Yasin Karacaoğlu'nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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