Atlantik Okyanusu'nda yakalanan 10 ton kokainin ucu Türkiye'ye uzandı: 'Speedy Naci'nin yönettiği uyuşturucu ağı ortaya çıktı

İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokainin ardından İspanya ve Türkiye'de soruşturma devam ediyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu baronlarına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda Çetin Gören'in yanı sıra ayrıca "Siirtli Naci", "Speedy" ve "Hızlı" kod isimlerini kullanan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Naci Yılmaz'ın da şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Siirtli Naci, uluslararası ticaret yapmak üzere örgüt kuran, "Laz" ve "Don vito" olarak bilinen Abdullah Alp Üstün ile birlikte iki liderinden birisi.

Kırmızı bültenle aranan Üstün, geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlik'lerinden Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

Örgüt, Latin Amerika, Avrupa ve Balkan ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye, İran ülkesinden temin edilen uyuşturucu maddeleri ise Avrupa ülkelerine gönderiyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Edinilen bilgilere göre sistemin işleyişinde Abdullah Alp Üstün, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ve İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde satın alıyor. Uyuşturucu maddeler satın alındıktan sonra ise devreye Naci Yılmaz giriyor.

Naci Yılmaz, örgüt yöneticisi konumunda olan "Marwan" kod isimli Turgut Alpar, "Ozi" kod isimli Ozan Toprak, "Bahri" kod isimli Abdulbari Nergiz ve "Messi" kod isimli Fuat Aksoy isimli şahıslara talimatlar vererek, Güney Amerika'dan alınan kokain maddelerinin Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerine getirilen kokain maddesi ile birlikte Balkan'lardan temin edilen esrarı ise Türkiye'ye sevk ediyor.

İSTANBUL VE İZMİR'E GÖNDERİLİYOR

İran'dan satın alınan eroin Türkiye üzerinden Avrupa ülkesine gönderilmesi talimatlarını veren Naci Yılmaz'ın, İstanbul'a ulaştırılan kokain ve esrar için Mehmet Aydaş'a, İzmir için ise Nedim Sorguç'a teslim ettiriliyor.

Bu kişilerin ise altında faaliyet gösteren alt torbacılar aracılığı ile ana dağıtımların yapıldığı soruşturma birimlerince tespit edildi.

Son dönemlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanat, iş, spor dünyasındaki ünlülere yönelik İstanbul'daki uyuşturucu fuhuş operasyonlarında İstanbul'un 4 ana kokain dağıtıcısına da 6 kırmızı bültenle aranan Siirtli Naci'nin uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edildi.