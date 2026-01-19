Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Ailesini tehdit eden 3 şahıs hakimliğe sevk edildi!

Güngören'de bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın aile bireylerine yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, 3 şüphelinin Atlas Çağlayan’ın aile bireylerine telefon mesajları aracılığıyla tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

3 KİŞİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, söz konusu 3 şüpheli hakkında tutuklama, 1 kişi için de adli kontrol talebinde bulunarak dosyayı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Diğer 3 şüphelinin ise sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi. 2 kişi serbest bırakıldı.