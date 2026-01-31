Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı

İstanbul’da 15 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken, ailesine yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, aileye tehdit mesajları gönderen bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. 2007 doğumlu M.Y.K., Diyarbakır’da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 14 Ocak günü İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana geldi. Atlas Çağlayan ile 15 yaşındaki E.Ç. arasında “yan baktın” tartışması nedeniyle kavga çıktı. E.Ç., sustalı diye tabir edilen bir bıçakla Atlas’ı yaraladı. Çağlayan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLEYE TEHDİT SORUŞTURMASI

Cinayetin ardından Atlas’ın ailesine gönderilen tehdit mesajları üzerine başlatılan soruşturmada daha önce beş şüpheli tutuklanmıştı. Ailenin mahkemeye yaptığı başvuru sonucunda ise koruma talebinde bulunuldu.

YENİ GÖZALTI

Aileye gönderilen tehdit mesajlarıyla bağlantılı olarak M.Y.K. isimli şüphelinin yakalanmasıyla soruşturma derinleştirilmiş oldu. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.