Atlas Çağlayan cinayetinde yeni iddianame: Bıçak katil zanlısının babasına ait çıkmıştı... Baba hakkında hapis cezası istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir iddianame düzenledi. Cinayetin faili 15 yaşındaki Efe Çekli’nin babası Yusuf Çekli hakkında, suçta kullanılan bıçağın kendisine ait olduğu gerekçesiyle “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlaması yöneltildi.

Yusuf Çekli hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, iddianamede; bıçağın Yusuf Çekli’ye ait olduğu yönünde tanık ifadeleri olduğu belirtildi.

Yusuf Çekli ise ifadesinde olaydan haberinin olmadığını ve olay tarihinde cezaevinde olduğunu söyledi.

UYAP kayıtlarına göre Çekli’nin suç tarihi itibarıyla cezaevinde olduğunun da tespit edildiği bilgisi iddianamede yer aldı.

"ŞÜPHEYE YER YOK" İFADESİ YER ALDI

Savcılık, dosyadaki tanık beyanları, kriminal rapor ve diğer deliller doğrultusunda bıçağın şüpheliye ait olduğuna dair yeterli şüphe bulunduğunu belirterek, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen bıçağın müsaderesi de istendi.

BABASINDAN TEMİN ETTİĞİ BIÇAK “YASAKLI” NİTELİKTE

İddianamede, üzerinde “browning” ibaresi bulunan ve sol yüzeyinde “364” yazan sustalı çakı benzeri bıçağın, 6136 sayılı yasa kapsamında yasaklı nitelikte olduğu ve İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporuyla bu durumun tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay 14 Ocak akşamı yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir kafe içinde çıkan tartışma sokakta devam etti.

Bu sırada 15 yaşındaki Efe Çekli isimli çocuk Atlas Çağlayan'ı bıçakladı.

Saldırıda ağır yaralanan Çağlayan kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

15 Ocak'ta nöbetçi mahkemeye çıkarılan Çekli tutuklanarak Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.