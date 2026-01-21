Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 2 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.01.2026 16:11:00
İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ünlü'yü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunun üzerine konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 

