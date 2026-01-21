Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 2 şüpheli tutuklandı

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ünlü'yü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
TOPLAM TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bunun üzerine konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
Öte yandan Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.