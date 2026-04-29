Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ocak ayında işlenen Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Güngören’de 14 Ocak 2026 tarihinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Çağlayan’ın ailesine yönelik siber zorbalık ve tehdit eylemi gerçekleştiren şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Atlas Çağlayan’ın ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri, mesajların izini sürerek şüphelinin kimliğini ve konumunu tespit etti. Yapılan teknik takip neticesinde, şüpheli M.A.'nın Mersin’in Tarsus ilçesinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Gözaltına alınan M.A.’nın ikametinde yapılan aramalarda tüm dijital materyallere el konulurken, bu cihazların incelemeye alındığı bildirildi. Uzmanlar tarafından yapılacak dijital inceleme neticesinde, tehdit mesajlarının arkasındaki motivasyonun ve başka kişilerle bağlantısı olup olmadığının netlik kazanması bekleniyor.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''14/01/2026 tarihinde İstanbul ili Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Atlas ÇAĞLAYAN’ın ailesine whatsapp üzerinden tehdit mesajı gönderdiği tespit edilen M.A isimli şahıs Mersin ili Tarsus ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış olup şüpheliye ait dijital materyallere el konulmuştur.''