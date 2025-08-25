'Atletle oturma' tartışmasında kan aktı: Düğün evi, cenaze evi oldu...

Adana’da düğün eğlencesi kana bulandı. Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, tartışma sırasında açılan tüfek ateşiyle 68 yaşındaki Eşe Adamhasan hayatını kaybetti. Katil zanlısının firar ettiği öğrenilirken, olayın detayları ortaya çıktı.

'ATLETLE OTURMA' TARTIŞMASI

23 Ağustos akşamı Cerenli Mahallesi’nde M.Ş. ve E.A.’nın düğününde alkol alan İ.Ç., sıcaktan bunaldığını söyleyerek tişörtünü çıkartıp atletle oturmak istedi. Çevredeki vatandaşlar “Burası düğün yeri, kadınlar ve çocuklar var” diyerek İ.Ç.’yi uyardı. Bu uyarının ardından ortam gerildi ve tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

İ.Ç. ile birlikte düğünde bulunan E.U., S.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. evine gidip av tüfeği aldı ve düğün evine gelerek rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine büyük panik yaşandı.

Yaşlı kadın Eşe Adamhasan, oturduğu müstakil evin içine kaçtı. Ancak saldırgan E.U., kapının arkasından ateş etmeye devam etti. Kapıyı delen saçmalar Adamhasan’ın sırtına isabet etti.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan kadın için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, Adamhasan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından köy mezarlığına defnedildi.

FİRARİ ZANLI ARANIYOR

Saldırının ardından E.U. olay yerinden kaçarken, diğer üç şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri firari zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

DAMADI ACI OLAYI ANLATTI

Ölen kadının damadı Ali Adamhasan, "Düğünde gençler arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırdık ve dağıttık. Daha sonra E.U. elinde tüfekle sağa sola ateş açtı. Sonrasında bizi gördü. Biz içeri kaçtığımız sırada eşim ve ben öndeydik, kaynanam arkamızda kaldı. Kapı kapalı olmasına rağmen ateş edince kaynanam vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişi yakalanmadı. Biz, devletimizden bu şahısların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.