Murat Ağırel
Murat Ağırel [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 milyar TL’lik skandal

12 Ekim 2023 Perşembe

Ayhan Bora Kaplan adını duymuşsunuzdur. Çünkü hiç gündemle ilgilenmeyenlerin bile son 1 aydır adını her yerde duyduğu okuduğu bir isim olarak karşımıza çıkıyor. 

İşi daha da ileriye götürüp bu isim çevresinde yaşananlara “Yeni Susurluk olayı” diyerek açıklayanlar bile var. 

Z kuşağı bilmez, Balıkesir Susurluk’ta yaşanan “trafik kazası” sonrasında aynı arabadan, mafya babası, siyasetçi, emniyet müdürü çıkmıştı.

İşte Ayhan Bora Kaplan olayında da bu ismin Ankara Esenboğa Havalimanı’na giriş yaparken yaka paça gözaltına alınmasının ardından da Susurluk benzeri olaylar yaşanmaya devam ediyor. 

Bakın, Ankara’da yeraltı dünyasında “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkındaki soruşturma sürerken aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu 9  polisin, “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öğrenildi.

Bu yazıyı hazırlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 9 polisin açığa alındığını doğruladı. Bakan Yerlikaya “operasyonlar sürecek” mesajı da vermesi benim dikkatimi çekti. 

Çünkü Ankara’daki üst düzey isimlerden edindiğim ve teyit etme imkanına ulaştığım bilgiler bu işin öyle üç beş kişiyle bitmeyeceğini gösteriyor. 

Eğer kulislerde konuşulduğu gibi gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Bakan Ali Yerlikaya’ya tam destek verdiği doğruysa bu iş daha çok su kaldırır. 

Neden böyle olacağını anlatacağım ama ulaştığım bilgilere göre Ankara’da Ayhan Bora Kaplan’ın;  devlet bankalarına teminat vermeden 1 milyar TL kredi kullandığı konuşuluyor. 

Dahası Ayhan Bora Kaplan hakkında adli kontrol şartı uygulandığı zaman onun yerine karakola imza atan polis veya polislerin olduğunun ortaya çıkması, 9 polisin, “suç örgütü” iddiasıyla açığa alınmasını akıllara getiriyor. 

Burada iki nokta var…

Birincisi MHP’li kurmayların, gazeteci Alican Uludağ’ı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir MHP’li milletvekilinin adını geçirdiği haberi nedeniyle açıktan tehdit etmesi. 

İkincisi ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Süleyman Soylu’ya desteğini açıklaması. 

Bu soruşturma Erdoğan ile Bahçeli arasındaki ilk gerçek çatlak olabilir. 

Ayrıca MHP’ye sesleniyorum; gazetecileri tehdit etmeden önce iki kere düşünün…

Son olarak, nedense içimde Sinan Ateş soruşturmasıyla bu soruşturmanın bir yerden sonra ortak bir noktada buluşacağına dair bir hissiyat var. 

Gazeteciler olarak bu olayın peşini bırakmayız bunu da bilin…

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 milyar TL’lik skandal 12 Ekim 2023
Yardım paraları bakın nereye harcandı 10 Ekim 2023
Haziran ayında yaşanan skandal taciz 7 Ekim 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Hamas-Netanyahu savaşı ve Türkiye
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Bir düşünün size neden kimse inanmıyor
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı İsrail ve Filistin: Üç taraflı insanlık vahşeti
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu İsrail’de devlet krizi ve dinci faşizm
Olaylar Ve Görüşler
Yerel yönetimler çevreyi kurtaracak - Ali Orkun ERCENGİZ
Olaylar Ve Görüşler
‘Anakronik laiklik’miş! - Hamdi Yaver AKTAN
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Kentkırım!
Murat Ağırel
Murat Ağırel Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 milyar TL’lik skandal
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Türkiye’nin de dünyanın da çivisi çıktı!
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Ortadoğu’da sürdürülemez statüko
Zeynep Oral
Zeynep Oral 100. yılda ‘Bodrum Cup’: ATA’ya, sevgi, saygı, minnet duruşu...
Bedri Baykam
Bedri Baykam Bedeli yine çocuklar öderken...
Lemi Çelik
Lemi Çelik Beşiktaş’ı kimler dağıtmak istiyor?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler