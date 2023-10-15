Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tetikçi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:49

Güncelleme: 15.10.2023 - 13:49

Yurtdışına gitmek isterken havalimanında gözaltına alınan çete lideri Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasından sonra siyaset ve bürokraside yükselen tansiyon devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bora Kaplan soruşturması kapsamında şikayetçi olarak ifade veren şahısla iletişime geçen Ayhan Bora Kaplan, şahıstan ifadesini geri çekmesini istedi ancak şahsın şikayetini geri almayacağını belirtmesi üzerine Ankara Çevre Yolu üzerinde şikayetçi şahsa ait araca silahlı saldırı düzenlendi.

İKİ TETİKÇİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Kaplan'ın tanıklarına yönelik olarak düzenlenen silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi isimli şahıslar 13 Ekim'de gözaltına alındı.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi 14 Ekim'de çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.