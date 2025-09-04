ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Ankara moda rüzgârı dünyaya ilham olacak

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 3 Eylül’de ziyaretçilere açıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik birikimin, dünya modasına yön verecek potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, “Ankara'nın köklerinde asırlarca süzülmüş bir ustalık, tasarıma yön veren bir vizyon var. Ankara sokaklarındaki moda rüzgârı dünyaya ilham kaynağı olacak” dedi.

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDAN BAHSETTİ

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde, Ankara Ticaret Odası’nın destekleriyle düzenlenen fuarın açılışında Yılmaz, Ankara ile özdeşleşen ve tarihi yüz yıllar öncesine dayanan sof kumaşı ile Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki modernleşme sürecinden örnekler verdi. Yılmaz, “Moda sadece estetik değil, aynı zamanda kimliğimizin, birikimimizin, üretim, tasarım gücümüzün, emeğimizin de bir yansımasıdır. Yüzyıllar önce Ankara tiftik lifi bu kentin ekonomisiydi. Bu lifle dokunan sof kumaşı limanlara, oradan Avrupa’ya ulaştı ve bugünkü modanın dokusuna karıştı. Cumhuriyet ile birlikte Başkent ilan edilen Ankara, modern şehir mimarisiyle birlikte, giyim-kuşamın da modanın da vitrini oldu. Bugün podyumlarda gördüğünüz çizgilerin, desenlerin kökleri de bu şehrin atölyelerinde hayat buldu. Ankara'nın köklerinde asırlarca süzülmüş bir ustalık, tasarıma yön veren bir vizyon var. Ankara, modası hiç geçmeyecek, dünya modasına yön verecek birikime sahip bir kent. Ankara sokaklarındaki moda rüzgârı dünyaya ilham kaynağı olacak” dedi.

‘SAVUNMA VE BİLİŞİM KADAR ÖNEMLİ’

Modaya yön veren tekstil ve hazır giyim sektörlerinin gelişiminin önemine vurgu yapan Yılmaz, sektörün yeşil dönüşümünü sağlayarak yaratacağı katma değer ve markalaşmaya, ekonomiye sağlayacağı katkıya değindi. Yılmaz, “Sektördeki rekabet gücümüzü artırabilmek için dağımızı taşımızı, ovamızı, suyumuzu hesaba katarak, tasarım ve inovasyonla harmanlayarak, katma değerli, markalaşmış ürünlerle dünya vitrinlerinde yer almamız gerek. Sektörü, yüksek katma değerli, ithal ikamesi olmayan alanlarda, üniversitelerimizin de marifetiyle moda ürünleriyle, tasarım merkezleriyle beraber güçlendirmeliyiz. Tekstil ve hazır giyim sektörü, savunma kadar, bilişim kadar önemli. Tasarım ve inovasyonla sektöre sağlayacağımız katma değer ve markalaşma, cari dengeden, genç istihdama ekonomimize ve kalkınmamıza katkı sağlayacaktır” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR VİZYON’

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve ATO’nun 2 No’lu Konfeksiyon - Hazır Giyim - Triko Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hayati Akbaba da yaptığı konuşmada, fuarın sadece ticaretin değil, aynı zamanda tasarım, yenilik ve hayallerin buluştuğu uluslararası bir vitrin olduğunu söyledi. Akbaba, hazır giyim sektörünün istihdam ve ihracata sağladığı katkılarla Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada yalnızca üretmek yetmiyor. Artık markalaşmak, tasarımı ön plana çıkarmak, teknolojiyi üretime entegre etmek ve sürdürülebilir bir vizyonla ilerlemek zorundayız” dedi.