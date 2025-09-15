ATO Heyeti Minsk’te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO üyelerinin, dış ticaret imkânlarını artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı ve beraberindeki ATO heyeti ile Belarus'un Başkenti Minsk’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, ziyaret kapsamında Minsk Kentsel Yürütme Komitesi himayesinde düzenlenen “Uluslararası Ekonomik İş Birliği Forumu”na katılarak forumun açılışında konuşma yaptı. Yılmaz küresel ticaret ortamında ülkelerin uyguladığı ekonomik yaptırımlara dikkat çekerek, “Dünyadaki savaşların ticarete de taşındığı bir dönemde, ekonomik iş birlikleri her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir” dedi.

‘EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ’

Yılmaz, “Dünya üzerinde yaşanan savaş ve çatışmaların ticarete de taşındığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte ekonomik iş birlikleri her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Küresel ticaretin ağırlık merkezinin hızla batıdan doğuya hareket ettiği bu dönem bazı riskler içerse de, yeni fırsatları beraberinde getirerek, yeni iş birliklerine imkan sağlayacak bir zemin oluşturuyor. Doğunun en batısında ve aynı zamanda batının en doğusunda yer alan Türkiye, önemli bir potansiyel olarak tüm dünyanın dikkatini çeken bir merkez durumunda” ifadelerini kullandı.

OLASI İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz konuşmasında, Ankara Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Büyükelçiler, bakanlar ve uluslararası iş heyetlerinin yer aldığı forumda, dış ticaretin geliştirilmesi, ortak yatırım alanları ve yeni iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Denis Meleshkin ve Genel Müdürü Sergey Nabeshko ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi Genel Müdür Yardımcısı İrina İvanova’nın katıldığı toplantıda, ATO üyelerinin Belarus pazarında daha etkin yer alabilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

BÜYÜKELÇİ IŞIK’I ZİYARET ETTİLER

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık’ı da makamında ziyaret etti. ATO heyeti adına ayrıca, Büyükelçi Işık ev sahipliğinde bir resepsiyon da gerçekleştirildi. Resepsiyona Belarus Ulusal Pazarlama Ajansı, Belarus’ta faaliyet gösteren Türk çatı kuruluşu temsilcileri ve önde gelen yerel iş insanları katıldı. Yılmaz ve Güçlü, Belarus’un Başkenti Minsk’te Stone Park Sanayi Bölgesi ile Belarus Sanayi ve Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen “Sanayi Parkı Çalıştayı”na da katılarak, ATO üyelerinin ticaret imkânlarını geliştirmek ve yeni iş birlikleri tesis etmek amacıyla temaslarda bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Yılmaz, ATO'nun iyi uygulama örneklerini de aktardı.