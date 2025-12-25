ATO'ya dünya birinciliği getiren 'ATONET'in lansman programı yapıldı

2025 Dünya Odalar Yarışması’nda ATO'ya “En İyi Oda İnovasyonu Projesi” kategorisinde dünya birinciliğini kazandıran "ATONET Akıllı Asistan" projesinin, dünya birinciliği lansman programı ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ATO Başkanı Gürsel Baran ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Program ATO'nun 'dijital dönüşüm vizyonu'nun anlatıldığı bir video gösterimiyle başladı. Sonrasında ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Adem Ali Yılmaz 'Başarı Hikayesi' sunumunu gerçekleştirdi. ATONET'i 'dijital bir yol arkadaşı' olarak tanımlayan Yılmaz, "Ortaya çıkan yapı, masa başında kurgulanmış bir proje değil; gerçek ihtiyaçtan doğmuş bir modeldir. Dünya Odalar Yarışması tarihinde üst üste iki dönem dünya birinciliği elde eden ilk ve tek oda olduk. Bu başarı ekip işi." açıklamasını yaptı.

"YAPAY ZEKADA ÖRNEK MARKAYIZ"

Programın açılış konuşmasını ATO Başkanı Baran yaptı. İlklerin odası olma özelliklerini her geçen gün güçlendirdiklerini ifade eden Baran, "5 yıldızlı bir oda olmanın sorumluluğuyla dijital dönüşüm öncüsü olan bir kurum olmaya devam edeceğiz' dedik ve sözümüzü tuttuk. ATONET akıllı asistanı hayata geçirdik. Aynı kategoride iki kez dünya birinciliği elde eden tek oda olduk. Gururla ifade ediyorum ki ATO, dijital dönüşüm ve yapay zekada örnek gösterilen bir marka haline gelmiştir" dedi.

"GURUR KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Baran'dan sonra konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "ATO'muz 41 ülkeden 83 projeyi geride bırakarak birinciliğe kavuştu. ATO ile iftihar ediyorum. Böylesine yenilikçi bir projeye imza atması takdire şayandır. ATO'nun yeni başarılara imza atarak ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL REKABET GÜCÜMÜZE KATKI SUNAN ÖNCÜ BİR ÖRNEK"

ATO'nun başarısına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise şunları söyledi:

"Dijitalleşmeyi ticaret hayatının merkezine alan bu başarı, Türkiye'nin dijital rekabet gücüne nitelikli katkı sunan öncü bir örneği ortaya koymaktadır. Bu vizyon son derece kıymetli."

Yılmaz konuşmasında, yapay zeka devrimini Türkiye Yüzyılı'nın ana kadrajlarından biri haline getirme hedeflerini de dile getirdi.